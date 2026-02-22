أكد مستشار «عكاظ» التحكيمي الدولي طارق سامي، وجود ركلة جزاء غير محتسبة لفريق الاتحاد في اللقاء الذي جمعه بمستضيفة الهلال، الذي جمعهما على ملعب «المملكة أرينا» ضمن منافسات الجولة الـ23 «جولة يوم التأسيس» من الدوري السعودي للمحترفين «روشن السعودي»، نتيجة دخول مدافع الهلال حسان تمبكتي بتهور على قدم مهاجم الاتحاد أثناء تسديده الكرة وهي اللعبة التي قوبلت بتجاهل من حكم الـ«VAR» المساعد على الرغم من وضوحها في حين كان تدخل حكم الـ«VAR» صحيحاً في طرد لاعب الاتحاد حسن كادش لمنعه فرصة محققة لتسجيل الهدف لمهاجم الهلال مالكوم.



الجدير بالذكر أن لقطة ركلة الجزاء غير المحتسبة لفريق الاتحاد ساهمت في نشوب حالة من الجدل الواسع في الشارع الرياضي، كونها لاقت حالة صمت غريب وتجاهل من حكم المباراة وحكم تقنية الفيديو، رغم إجماع محللي التحكيم في البرامج الرياضية.