وجّهت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، الشركة السعودية للكهرباء، بإجراء تحقيق فني وتشغيلي عاجل، لتحديد الأسباب التي أدت إلى انقطاع الخدمة الكهربائية عن ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، الذي بدأ مساء أمس (السبت) عند الساعة 23:07 واستمر لمدة 3 دقائق، نتيجة عطل في كابل أرضي ضمن مكونات الشبكة المغذية للموقع.

وشددت الهيئة على رفع تقرير مفصل بنتائج التحقيق والإجراءات التصحيحية المتخذة، بما يسهم في الحد من تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً. موضحة أن استكمال إعادة الخدمة داخل المنشأة استغرق وقتاً إضافياً وفق طبيعة الأنظمة الداخلية فيها.

وأكدت الهيئة حرصها ومتابعتها المستمرة للإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة التي يعمل عليها مقدم الخدمة والجهات المعنية داخل المنشأة، واتخاذ كل ما يلزم لحماية حقوق المستهلكين.

ودعت جميع المستهلكين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو استفسار، عبر قنواتها الرسمية، أو من خلال موقعها الإلكتروني (sera.gov.sa).