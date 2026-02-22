أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» عن تعديل موعد طرح تذاكر المباراة المرتقبة أمام غريمه التقليدي نادي الهلال ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026، التي ستقام الأربعاء 18 مارس القادم على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية.



وكان النادي قد حدد في وقت سابق موعداً مبدئياً لبدء البيع، قبل أن يقرر استجابةً لملاحظات الجماهير تحديث الجدول الزمني، لمنح المشجعين فرصة أكبر للحصول على تذاكرهم.



وفقاً للإعلان الجديد، سيتم طرح التذاكر رسمياً يوم الأحد 1 مارس 2026، مع تمديد فترة الأولوية للأعضاء والمشجعين المميزين حتى 7 مارس 2026، قبل بدء البيع العام. وسيكون الحجز متاحاً عبر المنصات المعتمدة.



وقال النادي إن التعديل جاء استجابة لمطالب الجماهير وتمديد فترة الأولوية لفئات محددة قبل الطرح العام، وكتب النادي في تغريدته «تلبية لرغبة مدرجنا العظيم».