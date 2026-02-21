سخر الفنان المصري رامز جلال من الفنانة المصرية غادة عبدالرازق خلال تقديمها في «رامز ليفل الوحش»، واصفاً إياها بأنها فنانة قوية تفعل ما يحلو لها، في إطار أسلوبه القائم على المزاح اللاذع، قائلاً: «يا ما ضربت مخرجين».

إشارات ساخرة لمحطات حياتها

وتضمنت تعليقاته إشارات ساخرة إلى بعض المحطات المثيرة للجدل في مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية، ما أضفى أجواءً من الكوميديا التي اعتاد تقديمها، كما مازحها بأنها جاءت لتستعيد بريقها الفني وتعود إلى صدارة المشهد كنجمة شباك.

موقف محمد سامي

واختتم رامز تعليقاته بالإشارة إلى المخرج المصري محمد سامي، قائلاً إنه كان السبب في كسر كبريائها، ضمن سياق الدعابة المعتادة في البرنامج.

رفضها التعليق

ورفضت غادة عبدالرازق التعليق على سؤال رامز جلال بشأن دخول المخرج المصري محمد سامي خطوة التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل «قلب شمس» الذي سيجمعه مع الفنانة المصرية يسرا.

إصابة غادة عبدالرازق

وشهدت الحلقة إصابة غادة عبدالرازق أثناء تنفيذ المقلب، وصرخت بانفعال قائلة: «يا إلهي، لا أصدق ما يحدث!.. لقد تكسر أحد أسناني»، معبرة عن صدمتها وانزعاجها من الموقف.

سبب الغياب عن دراما رمضان

اتخذت غادة عبدالرازق الإجراءات القانونية ضد الشركة المنتجة لمسلسل «عاليا»، الذي كان المقرر عرضه في موسم رمضان الحالي، بسبب عدم التزام الشركة ببنود التعاقد وتأجيل التصوير لأكثر من مرة.