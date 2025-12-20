انحسر تأثير المنخفض الجوي الذي أثّر على أجزاء واسعة من السعودية، وجلب أجواءً شتوية باردة وماطرة على عدة مناطق، وتسبب في تساقط نادر للثلوج على مناطق تبوك والجوف وأجزاء من شمال الرياض، وعادت الأجواء تدريجياً إلى الاستقرار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة الجوف صباح اليوم (السبت) انعداما في مدى الرؤية الأفقية، نتيجة الضباب الكثيف.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها باللون الأحمر بشأن حالة الطقس المتوقعة في الجوف خلال الساعات القليلة القادمة.

توقعات الطقس الأيام القادمة

وتشير أحدث توقعات الطقس إلى سيادة طقس بارد ومستقر خلال الأيام القادمة في مختلف مناطق السعودية، خصوصا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء شديدة البرودة في بعض المناطق ليلاً، لا سيما الشمالية والمرتفعة، مع تشكل الصقيع.

وتشير الخرائط الجوية إلى استقرار الطقس و غياب أي مؤشرات على تأثر المنطقة بحالات جوية غير مستقرة، وتبقى الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.