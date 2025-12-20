غيب الموت صباح اليوم ( الأحد)، الفنانة المصرية سمية الألفي، عن عمر يناهز 72 عاماً،بعد صراع طويل مع المرض.



الفنانة المصرية الراحلة سمية الألفي

موعد ومكان تشييع الجنازة

وأعلن ألفي الألفي، شقيق الفنانة الراحلة، في تصريح خاص لـ «عكاظ»، موعد تشييع الجنازة، وقال: من المقرر أن تقام صلاة الجنازة عصر اليوم بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

معاناة مع المرض

يذكر أن سمية الألفي عانت من مرض السرطان لسنوات عديدة، بالرغم من إعلانها تعافيها تماماً في عام 2023 إلا أن المرض عاد لها مرة أخرى وتدهورت حالتها الصحية إلى أن رحلت عن عالمنا اليوم.

مسيرة حافلة بالإبداع

قدمتالفنانة سمية الألفي شخصيات متنوعة بين الكوميديا والدراما، حيث شاركت في عشرات الأعمال التي لا تزال عالقة في أذهان الجمهور، مثل: "علي بيه مظهر و40 حرامي" (1985) "ليالي الحلمية" (مسلسل) "بوابة الحلواني" (4 أجزاء) "الراية البيضا" (1988) "دماء بعد منتصف الليل" (1995).

وعلى مدار مسيرتها، قدمت أكثر من 100 عمل بين السينما والمسرح والتليفزيون، وتميزت بقدرتها على التحول بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية ببراعة، كما شاركت في مسلسلات رمضانية ناجحة مثل "العطار والسبع بنات" (2002) و"ليالي الحلمية".

حياتها الأسرية

وولدت سمية الألفي في مدينة أبوكبير، محافظة الشرقية، 32 يوليو 1953.

وكان ظهورها الأول في مسلسل أفواه وأرانب، وتزوجت أول مرة من الفنان فاروق الفيشاوي ولها منه ولدان هم أحمد، وعمر إلا إنها انفصلت عنه بعد ذلك.

كما تزوجت من الملحن مودي الإمام، وبعده المخرج جمال عبد الحميد، والمغني مدحت صالح، وكانت فترة الزواج قصيرة جداً.

آخر ظهور

وفي بداية شهر أكتوبر الماضي، سجلت الفنانة سمية الألفي بعد غياب طويل ، آخر ظهور لها عندما قامت بزيارة موقع تصوير فيلم «سفاح التجمع»، من بطولة نجلها الفنان أحمد الفيشاوي، في لفتة إنسانية لتقديم الدعم والتشجيع خلال عمله الفني، حيث ظهرت أثناء التصوير وهي تتابع مشاهد العمل وتحرص على مشاهدة لقطات نجلها داخل الفيلم.

وتحدثت سمية الألفي عن تفاصيل زيارتها لموقع التصوير ورأيها في الفيلم، مؤكدة أن العمل يحمل رؤية إخراجية مختلفة، وأن الجمهور سيُفاجأ بالشخصية التي يقدمها أحمد الفيشاوي، واصفة إياها بالجديدة والجريئة. وأضافت أنها فور مشاهدتها للفيلم عبّرت لنجلها عن فخرها به، مؤكدة أنه رفع رأسها ووالده.