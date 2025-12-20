كشف الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، سبب غياب الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن حضور جنازة والدته الفنانة المصرية سمية الألفي، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

سبب غياب أحمد الفيشاوي

وأكد زكي، في تصريح خاص لصحيفة «عكاظ»، أن الفيشاوي كان خارج مصر بسبب ارتباطات فنية مسبقة، إلا أنه بادر فور علمه بخبر الوفاة بحجز رحلة عودة عاجلة، على أن يصل إلى القاهرة فجر غدٍ.

وشيع جنازة سمية الألفي اليوم في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بالقاهرة بحضور الفنان أشرف زكي، الفنان محمود حميدة، الفنان منير مكرم وغيرهم.

نقابة المهن التمثيلية تنعى سمية الألفي

ومن جانبه، نعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة سمية الألفي، في بيان صحفي، بكلمات مؤثرة، مقدمة العزاء لأسرتها ومشيدة بمسيرتها الفنية، مع الدعاء لها بالرحمة ولذويها بالصبر.

كما كشف شقيق سمية الألفي سابقاً، في تصريح لـ «عكاظ»، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها، مضيفاً أنها تعرضت لوعكة صحية مفاجئة؛ بسبب مضاعفات في الكلى، نقلت على إثرها إلى المستشفى ووُضعت على جهاز التنفس، قبل أن تتدهور حالتها ويتوقف قلبها صباح اليوم.