في حادثة مأساوية هزت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة في مصر، أقدم شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، يعمل عامل توصيل طلبات (دليفري)، على إنهاء حياته شنقاً داخل غرفته، بسبب ضغوط نفسية حادة ناتجة عن رفض أسرته إتمام زواجه من فتاة تربطه بها علاقة عاطفية.

انتحار عامل دليفري بالهرم

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بعثور الأهالي على جثة الشاب معلقة بحبل مربوط في جنش السقف داخل شقته بدائرة قسم شرطة الهرم.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادثة، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

رفض زواجه السبب

وكشفت التحريات الأولية، التي أجرتها مباحث قسم الهرم، أن المتوفى كان يمر بأزمة نفسية شديدة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة خلافات أسرية حادة.

وأفادت التحقيقات بأن الشاب كان يرغب في الزواج من فتاة يحبها، لكن أسرته رفضت ذلك، ما أدى إلى توتر شديد داخل الأسرة وتدهور حالته النفسية.

خلافات أسرية

وفي بعض الروايات، ذُكر أن الرفض جاء تحديداً من والدته، بينما أشارت روايات أخرى إلى والده.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بتشريح الجثة للتأكد من سبب الوفاة الدقيق، والتصريح بالدفن بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.