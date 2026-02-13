فرضت هيئة الطيران المدني الهندية غرامة مالية قدرها أكثر من 110 آلاف دولار أمريكي على شركة الطيران الهندية «إير إنديا»، بسبب تشغيل طائرة إيرباص A320 على 8 رحلات تجارية دون الحصول على شهادة مراجعة صلاحية جوية سارية المفعول، وهي وثيقة إلزامية سنوية تثبت اجتياز الطائرة جميع الفحوصات السلامية والامتثالية.

وكشف أمر عقوبة سري أصدرته الهيئة في 5 فبراير ووجه إلى الرئيس التنفيذي لإير إنديا كامبل ويلسون، أن الطائرة المعنية قامت برحلات ركاب بين مدن نيودلهي وبنغالور ومومباي وحيدر آباد يومي 24 و25 نوفمبر، دون أن تكون الشهادة ARC سارية.

وأكدت الهيئة أن هذا الإخلال يمثل «فشلاً نظامياً» وانتهاكاً خطيراً لإجراءات السلامة، مشيرة إلى أنه «أدى إلى تآكل إضافي لثقة الجمهور وأثر سلباً على التزام المنظمة بمعايير السلامة».

وأوضحت الغرامة أن على «إير إنديا» إيداع المبلغ خلال 30 يوماً، حيث أجرت الشركة تحقيقاً داخلياً كشف عن «فشل نظامي» و«حاجة ماسة لتحسين ثقافة الامتثال»، كما تبين أن بعض الطيارين انتهكوا إجراءات التشغيل القياسية.

وتأتي هذه العقوبة في سياق سلسلة من الملاحظات والتحذيرات السابقة التي وجهتها هيئة الطيران المدني الهندية إلى «إير إنديا» خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك مشكلات في فحص معدات الطوارئ، ونتائج تدقيق أظهرت ثغرات في الامتثال لمعايير السلامة، مما يعكس ضغطاً متزايداً على الشركة بعد توسعها السريع تحت ملكية مجموعة تاتا.

وتعد شهادة مراجعة الصلاحية الجوية وثيقة إلزامية تصدرها سلطات الطيران المدني بعد فحص شامل سنوي يغطي حالة الطائرة الهيكلية والأنظمة والصيانة والامتثال للمعايير الدولية، وبدونها، يُعتبر تشغيل الطائرة مخالفة جسيمة، حتى لو كانت الطائرة سليمة فنياً، لأنها تعني عدم وجود تأكيد رسمي مستقل بسلامتها.

واكتُشف الخلل في «إير إنديا» من خلال مراقبة داخلية للشركة، مما دفعها للإبلاغ الفوري عنه للهيئة، لكن ذلك لم يمنع فرض الغرامة بسبب خطورة الانتهاك وتأثيره على الثقة العامة في ثاني أكبر شركة طيران في الهند.