أشار سائق فريق بورشه الألماني باسكال فيرلاين إلى أن الإستراتيجية التي طبّقها فريقه في الجولة الرابعة من موسم سباقات فورمولا إي كانت خلف التتويج بالمركز الأول، لاسيما أنها ساهمت بصورةٍ كبيرة في الحفاظ على الفارق مع صاحب المركز الثاني، كما أن حُسن إدارة السيارة في آخر 5 لفّات نتج عنه إنهاء السباق بصورةٍ مثلى.



وأضاف: «تمكّنت من توسيع الفارق مع إدوارد بفضل استخدام الوضع التقني، كما أن الأمر المميز في السباق يتمثل في خوض منافسةٍ نظيفة دون الحاجة إلى تفادي الاحتكاكات في المنعطفات أو مناطق التوقف، إلى جانب التفوق في إدارة طاقة المركبة».



من جانبه؛ تحسّر سائق فريق ماهيندرا ريسنيغ السويسري إدوارد مورتارا على حلوله في المرتبة الثانية، مرجعاً ذلك إلى عدم الانطلاق بصورةٍ جيدة؛ نظراً إلى الازدحام، مشدداً على ضرورة عدم التفريط بالجولة القادمة وتحقيق مركزٍ مميز، والتحضير لذلك بصورةٍ أقوى، لاسيما أن إدارة طاقة المركبة ستتطلب دقةً أكبر.



إلى ذلك، أوضح سائق فريق جاكوار تي إس سي ريسينغ النيوزيلندي ميتش إيفانز أن صعوبة السباق فاقت التوقعات، إلا أن تقديم عطاءٍ جيد، والحصول على المركز الثالث، يعد دليلاً على قوة الفريق في إدارة السباق، مؤكداً أن وضع الهجوم يمنح الجماهير بُعداً تنافسياً، وأن نظام تعزيز الطاقة زاد من قوة السباقات، والعمل بصورةٍ أقوى لتحقيق أفضل النتائج.