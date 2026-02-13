تحولت رحلة جوية تقل ركاباً بريطانيين من تركيا إلى مدينة مانشستر، إلى مشهد من الفوضى والرعب، بعدما اندلع شجار جماعي عنيف على متن الطائرة، أجبرها على تنفيذ هبوط اضطراري في بروكسل مساء أمس (الخميس).

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظات صادمة لركاب يتبادلون اللكمات ويتصارعون في ممر الطائرة، وسط صراخ المسافرين ومحاولات بعضهم التدخل لفض الاشتباك، وسرعان ما امتدت الفوضى إلى أنحاء المقصورة، حيث وجد عدد من العائلات وكبار السن أنفسهم عالقين في أجواء من الذعر والاضطراب.

خلاف حول تشغيل موسيقى

تعود تفاصيل الواقعة إلى الرحلة رقم LS896 التابعة لشركة طيران Jet2 والتي كانت قادمة من أنطاليا في تركيا إلى مانشستر في بريطانيا، وشهدت اندلاع شجار داخل مقصورة الطائرة أثناء الرحلة، حيث بدأ بخلاف حول تشغيل موسيقى بصوت عالٍ، ثم حاول أحد الركاب انتزاع هاتف آخر، مما أدى إلى تصعيد سريع وتبادل اللكمات والمصارعة في الممر الرئيسي. لتنتشر الفوضى بسرعة في المقصورة، مع صرخات الركاب وخوف العائلات والأطفال والمسنين الذين وجدوا أنفسهم وسط المعركة.

دماء وأسنان على الأرض

وبحسب تقارير إعلامية وصف شهود عيان المشهد بأنه عنيف وغير مسبوق، مشيرين إلى وجود بقع دماء على المقاعد وتناثر أسنان على أرضية الطائرة نتيجة الاشتباكات، وقال أحد الركاب: «في لحظة ما أصبح الأمر جسدياً بشكل كامل، كان الناس خائفين ومتوترين، وتحولت الأجواء إلى حالة من الفوضى العارمة».

ووفقاً لروايات مسافرين، بدأ التوتر عندما حاول أحد الركاب انتزاع هاتف من آخر، قبل أن تتصاعد الأمور سريعاً، كما زعم ركاب أن أحد الموقوفين كان في حالة سُكر شديد وأطلق عبارات عنصرية، ثم دخل في مشادة مع طاقم الضيافة بسبب السجائر، ما أدى إلى تفجر الموقف.

تدخل الشرطة واعتقالات

وعقب الهبوط الاضطراري في بروكسل، صعدت الشرطة إلى الطائرة واحتجزت شخصين على خلفية الحادث، وبعد التعامل مع الواقعة، استأنفت الطائرة رحلتها إلى مانشستر.

من جهتها، وصفت شركة الطيران Jet2 سلوك المتورطين بأنه «مشين»، مؤكدة أن جميع المشاركين في أعمال العنف سيُمنعون من السفر على متن رحلاتها مدى الحياة.

شهادة الطيار

وفي رسالة للركاب بعد استقرار الوضع، قال قائد الطائرة إنه خلال 30 عاماً من الطيران لم يضطر إلى تنفيذ سوى عدد محدود جداً من عمليات الهبوط الاضطراري، مضيفاً أنه لم يشهد من قبل حادثة عنف بهذا الحجم على متن طائرة.

وأشاد بعض المسافرين برد فعل الركاب الذين تدخلوا لاحتواء الموقف، وكذلك بتصرف طاقم الطائرة الذي تعامل بحسب وصفهم بهدوء واحترافية رغم الظروف الصعبة.