كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، عن قيمة الأرباح التي جناها النجم المصري محمد صلاح، من عقود الرعاية واستغلال حقوق صورته من قبل شركات عالمية في مجال الملابس الرياضية والاتصالات، والتي وصلت إلى 45 مليون جنيه إسترليني خلال الموسم الماضي، وحقق مهاجم ليفربول نحو 8 ملايين جنيه إسترليني خلال الموسم الماضي فقط من عائداته خارج الملعب، أي ما يزيد عن 150 ألف جنيه أسبوعياً، بخلاف راتبه الأسبوعي الذي يقدر بـ400 ألف جنيه إسترليني.



وتمثل هذه العائدات زيادة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني مقارنة بالموسم السابق بعد أن زادت أرباح اللاعب صاحب الـ33 عامًا أيضًا بفضل المكافآت التي حصدها نتيجة فوزه مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، بجانب حصوله على جائزة الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في «البريميرليغ».