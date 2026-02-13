واصل فريق الهلال انفراده بصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين بعد فوزه على ضيفه الاتفاق بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد المملكة أرينا بالرياض، ضمن لقاءات الجولة 22 لدوري المحترفين.



شهد اللقاء سيطرة هلالية وسط تراجع اتفاقي، وتمكن الهلال من التسجيل مبكراً عن طريق محمد كنو الذي حول برأسه كرة مالكوم لداخل المرمى (د: 13)، وعاد مالكوم للتألق مجدداً بعد أن سدد كرة أرضية قوية عجز حارس الاتفاق روداك من الإمساك بها لتصل لسالم الدوسري الذي أودعها في الشباك كهدف ثانٍ للهلال (د: 31).



وبهذه النتيجة حقق الهلال انتصاره الـ16 ويصل للنقطة 53 متربعاً على صدارة الترتيب، فيما تلقى الاتفاق الخسارة السادسة وتجمد رصيده عند 35 نقطة.