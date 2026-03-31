أكدت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، رغبتهافي إنهاء الخلافات القديمة وفتح صفحة جديدة مع الفنانيين إلهام الفضالة وطارق العلي، في وقت تمر فيه المنطقة بظروف حساسة تتطلب التهدئة ولمّ الشمل.

المسامح كريم

وقالت هيا في تصريحات عبر حساباتها الرسمية «المسامح كريم، لأجل ديرتي الكويت والأوضاع اللي نمر فيها، أنا مسامحة.. مسامحة.. مسامحة.. وقاعدة أبادر»، في رسالة واضحة تعكس نيتها الصادقة لإنهاء الخلافات مع إلهام الفضالة، التي شهدت العلاقة معها توترات كبيرة خلال السنوات الماضية.

وأضافت «لو في بيننا شيء اكسري الشر وخلينا نعيش حياة حلوة وطيبة بين عيالنا ولك مني أنا خلاص، وإن شاء الله انت تبادرين»، في دعوة صريحة لبدء صفحة جديدة قائمة على التسامح وتجاوز الماضي.

كما طرحت تساؤلًا مهمًا يعكس طبيعة الأزمات بين الأطراف المختلفة، بقولها: «لكن هل المبادرة تجي من الطرف الآخر من الاثنين؟» وهو ما اعتبره الجمهور رسالة تنتظر ردًا من الطرف الآخر.

عفى الله عما سلف

ولم تقتصر دعوات الصلح على إلهام الفضالة فقط، بل امتدت لتشمل الفنان طارق العلي، الذي كانت تربطه بها علاقة فنية قوية لسنوات.

ووجهت له رسالة مباشرة قالت فيها: «لو طارق العلي زعلان مني بشيء أقولك يا أبو محمد عشان هالظروف أنت أخوي العود وعفى الله عما سلف»، في تعبير واضح عن رغبتها في إنهاء أي خلافات سابقة.

هذه الكلمات حملت طابعًا إنسانيًا وأعادت التذكير بالعلاقة القوية التي جمعتهما في السابق، والتي كانت من أبرز الثنائيات الفنية في الخليج.