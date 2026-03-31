ستواجه 9 شركات مدرجة في السوق السعودية تعليق تداول أسهمها غداً (الأربعاء)، بعد تعذر نشر نتائجها المالية السنوية لعام 2025 ضمن المهلة النظامية، بحسب الإفصاحات الصادرة عنها على موقع «تداول».



تشمل الشركات نماء للكيماويات، وصادرات، وتكوين، وبحر العرب، وأسمنت الجوف، وإنتاج، والمتحدة للتأمين، وكيمانول، والدواء.



ووفقاً لقواعد الإدراج، فإن عدم نشر المعلومات المالية الدورية في موعدها يترتب عليه تعليق تداول الورقة المالية لجلسة واحدة بعد انتهاء مهلة الإفصاح النظامية، على أن يستأنف التداول بعدها لـ20 جلسة، والتي تعد مهلة إضافية يجب على الشركة أن تعلن فيها حتى لا يتوقف تداول السهم لحين الإفصاح.



إلغاء الإدراج



استمرار التعليق لأكثر من شهر يسمح للشركة بطلب تداول أوراقها المالية خارج المنصة، بينما قد ينتهي الأمر إلى إلغاء الإدراج إذا استمر التعليق لمدة 6 أشهر دون تصحيح الوضع.



وتُظهر الإفصاحات أن سبب عدم تمكن النشر الأكثر شيوعاً بين تلك الشركات، هو عدم اكتمال أعمال المراجعة أو استمرارها مع المراجع الخارجي، وهو السبب الذي تكرر بصيغ متقاربة لدى 6 شركات هي: نماء، وصادرات، وتكوين، والعربية للاستثمار الزراعي والصناعي، وكيمانول، والدواء.



وفي المجمل، يعكس ذلك أن التأخير لا يرتبط بقرار امتناع عن النشر بقدر ما يرتبط بعدم اكتمال الإجراءات المحاسبية والمراجعة النهائية للقوائم المالية.