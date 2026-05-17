شهدت مدينة مودينا الإيطالية، حادثة دهس مروعة أسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص، بينهم أربعة في حالة صحية حرجة، بعدما اقتحم شاب بسيارته تجمعاً للمواطنين وسط المدينة.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن المنفذ، وهو شاب من أصول مغربية يبلغ من العمر 31 عاماً، حاول الفرار من موقع الحادثة سيراً على الأقدام وكان يحمل سكيناً، إلا أن شجاعة عدد من المارة حالت دون هروبه، حيث تمكنوا من محاصرته وشل حركته حتى وصول عناصر الأمن.

ووفقاً للتحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة الإيطالية، فإن المشتبه به من مواليد مدينة «برغامو» الإيطالية، ويحمل شهادة الإجازة (البكالوريوس) في الاقتصاد. كما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الشاب كان يخضع خلال الفترة الماضية لعلاج نفسي، مرجحة أن تكون الاضطرابات النفسية هي الدافع وراء ارتكاب هذه الواقعة التي هزت الرأي العام المحلي.