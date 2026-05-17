نجا 130 شخصاً من كارثة محققة، إثر انحراف طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الكرواتية عن مدرج مطار مدينة «سبليت» الساحلية، بعد قرار طاقم الطائرة إلغاء عملية الإقلاع بشكل مفاجئ قبيل الارتفاع عن الأرض.

وأكدت شركة الطيران الكرواتية في بيان رسمي، سلامة جميع من كانوا على متن طائرة الـ «إيرباص A220-300» البالغ عددهم 125 راكباً وطاقماً من 5 أفراد، مشيرة إلى أنه تم إجلاؤهم بسلام إلى مبنى المطار دون تسجيل أي إصابات. وكانت الرحلة متجهة من مدينة سبليت الكرواتية إلى العاصمة الألمانية فرانكفورت.

وأظهر تحليل وكالة فرانس برس لبيانات موقع «فلايت رادار» المتخصص، أن سرعة الطائرة كانت تتجاوز 240 كم/الساعة عندما اتخذ الطيارون قرار الفرملة الطارئة والتوقف «طبقاً لإجراءات السلامة المنصوص عليها». وأدى التوقف المفاجئ في هذه السرعة العالية إلى خروج أحد إطارات جهاز الهبوط عن المسار واستقراره على المساحة العشبية المحاذية، مما تسبب بأضرار مادية طفيفة في الطائرة، شملت ملامسة أحد المحركات للعشب.

من جانبه، صنف المركز الوطني الكرواتي للتحقيق في حوادث النقل الواقعة بأنها «حادثة خطيرة»، معلناً عن فتح تحقيق رسمي لمعرفة الأسباب الفنية التي دفعت الطاقم لإلغاء الإقلاع في اللحظات الأخيرة، في حين أرجأت شركة الطيران كشف المزيد من التفاصيل لحين الانتهاء من الفحوص الفنية الأولية.