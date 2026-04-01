أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن هدف الولايات المتحدة في إيران يتمثل في منعها من امتلاك سلاح نووي، مشدداً على أن هذا الهدف قد تحقق.

وقال إن أي محاولة مستقبلية لامتلاك سلاح نووي ستواجه بضربات ساحقة مماثلة لما يحدث الآن.

انسحاب خلال أسابيع

وأوضح ترمب لـ«إي بي سي نيوز» أن المهمة انتهت لافتا إلى أن القوات الأمريكية ستغادر إيران خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مبيناً أن بقاءها لن يستمر إلا إذا دعت الحاجة لذلك.

«تغيير النظام».. واقع جديد

وأشار ترمب إلى أن إيران تشهد «تغييراً كاملاً في النظام»، لافتاً إلى أن واشنطن تتعامل حالياً مع «مجموعة جديدة أكثر عقلانية»، في إشارة إلى تحولات داخلية في طهران.

وفيما يتعلق بالمسار السياسي، قال ترمب إن عودة إيران إلى طاولة المفاوضات «أمر جيد لكنه ليس ضرورياً»، مؤكداً في الوقت ذاته أن واشنطن تجري بالفعل اتصالات مع قيادات إيرانية «أكثر اعتدالاً».

ضبط الطاقة.. أولوية أمريكية

وبيّن الرئيس الأمريكي أن كل ما قامت به بلاده يهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار الطاقة، معتبراً أن مغادرة إيران ستسهم في تحقيق هذا الهدف قريباً.

إيران «إلى الخلف» لسنوات

وفي تقييمه لنتائج العمليات، قال ترمب إن الضربات الأمريكية أعادت إيران «30 عاماً إلى الوراء»، مشيراً إلى أن طهران ستحتاج ما بين 15 إلى 20 عاماً لإعادة بناء ما دُمّر.