«عكاظ» (واشنطن)

شهدت مدينة ميدلاند بولاية تكساس الأمريكية، الجمعة، حادثة إطلاق نار مأساوية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر، قبل أن تنتهي المواجهة بمصرع المهاجم. ووفقاً لما نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، فتح مسلح النار داخل منطقة صناعية تقع بالقرب من شارع «ويست وول»، ما تسبب في سقوط قتيل على الأقل وإصابة ما بين 9 إلى 10 أشخاص. في غضون ذلك، تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق اللحظات الأولى الصادمة لاندلاع الرصاص في الموقع. من جانبها، سارعت السلطات المحلية في ميدلاند لإصدار بيان طمأنت فيه الجمهور، مؤكدة «السيطرة التامة على الموقف ومقتل المشتبه به». وأضافت السلطات أن طوقاً أمنياً لا يزال مفروضاً على موقع الحادثة، مشيرة إلى أن الطرق المحيطة ستشهد إغلاقاً مستمراً خلال الفترة القادمة لاستكمال التحقيقات والوقوف على ملابسات الهجوم.