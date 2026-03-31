كشف مصدر مقرب من الفنان راشد الماجد حقيقة الصورة التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها مستنداً على عكاز وتبدو عليه علامات التعب والإرهاق.

حقيقة الصورة

وأكد المصدر، لـ«عكاظ»، بأن الصورة المتداولة لراشد الماجد، والتي ظهر فيها مستنداً على عكاز، مفبركة بالكامل، وتم إنشاؤها باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإظهار الفنان في وضع صحي حرج، لجذب المشاهدات والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

أخبار مفبركة

ودعا جمهور وعشاق راشد الماجد إلى تجنب الانسياق وراء الأخبار المفبركة أو الصور المزيفة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الفنان يتمتع بصحة جيدة ويخضع للراحة التامة.

إلغاء حفل الرياض

وتعرض الماجد سابقاً لوعكة صحية طارئة، ما اضطره إلى إلغاء حفله الذي كان مقرراً أن يحييه في الرياض تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك.