أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله الدردري أن دول منطقة الشرق الأوسط خسرت نحو 186 مليار دولار نتيجة شهر واحد من الحرب التي بدأت بهجوم من الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.



وقال الدردري، وهو مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مؤتمر صحفي عقد في عمان حول «التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط على المنطقة العربية»: «نتمنى أن يتوقف القتال غداً، فكل يوم تأخير له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي».

وقدّر الدردري الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة نتيجة شهر واحد من الحرب، بنحو 6%.



آثار أعمق



وأضاف: «6% من الناتج المحلي الإجمالي يعني أن المنطقة خسرت نحو 186 مليار دولار من اقتصادها في شهر واحد».



وتوقّع أن تكون هناك آثار أعمق وأطول وأصعب خلال الفترات القادمة، مشيراً الى أن الخسائر قد تصل لأكثر من 190 مليار دولار في هذا الشهر الواحد.



وأوضح أن الأثر على الناتج المحلي الإجمالي ملموس جداً في منطقة الخليج، وقد يصل إلى 168 مليار دولار، وفي منطقة الشام إلى نحو 30 مليار دولار.