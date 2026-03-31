دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز إلى الذهاب والسيطرة على الممر الحيوي الذي يمر عبره خمس شحنات النفط والغاز حول العالم.

وقال ترمب في منشور على «تروث سوشال»، اليوم الثلاثاء: على الدول المتضررة خصوصاً بريطانيا الذهاب إلى مضيق هرمز والسيطرة عليه. وخاطب الدول التي ترفض المشاركة في تأمين هرمز، بقوله: «لن نساعدكم مجدداً».

وأفاد ترمب بأنه «على الدول التي لا تستطيع الحصول على النفط الذهاب إلى هرمز والسيطرة عليه، أو شرائه من أمريكا، معتبراً أن بلاده أنجزت الجزء الأصعب من المهمة في إيران، وفق تعبيره.

وانتقد الرئيس الأمريكي فرنسا، قائلاً في منشور ثانٍ إنها «لم تسمح للطائرات المتجهة إلى إسرائيل، والمحملة بالإمدادات العسكرية، بالتحليق فوق أراضيها». وقال: «لقد كانت فرنسا غير متعاونة على الإطلاق فيما يتعلق بجزار إيران الذي تم القضاء عليه بنجاح». وحذر من أن «الولايات المتحدة لن تنسى ذلك!».

وكان مسؤول إيطالي، كشف أن بلاده رفضت السماح لمقاتلات أمريكية بالهبوط في صقلية، فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، أن الدول العربية اتفقت على العمل المشترك فيما يتعلق بمسألة ضمان حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وقال في إحاطة إعلامية، اليوم، إنه فيما يتعلق بإمكانية إبرام الدوحة اتفاقيات فردية قصيرة الأجل مع طهران بشأن عبور سفنها، فقد تبنت دول المنطقة موقفاً موحداً. وأضاف أن دول الخليج قررت دراسة هذه المسألة بشكل جماعي، ولا تعتزم التصرف بشكل فردي، معرباً عن أمله في تسوية سريعة للأزمة حول إيران.

ومنذ تفجرت الحرب في 28 فبراير الماضي بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وجه ترمب مراراً انتقادات إلى الدول الأوروبية بعد رفض أغلبها إرسال قوات بحرية وسفن من أجل تأمين مضيق هرمز.

وهدد أكثر من مرة إيران ومنحها مهلة حتى الـ6 من أبريل المقبل من أجل فتح المضيق، الذي أدى شلل الحركة فيه إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

وكان مسؤولون أمريكيون، أفادوا بأن الرئيس ترمب قد ينهي الحرب قريباً، حتى دون فتح المضيق الحيوي، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».