فيما تواصل إسرائيل وحزب الله التصعيد في جنوب لبنان، كشفت مصادر لبنانية اليوم (الثلاثاء) أن الوفد اللبناني المكوّن من 6 ضباط يستعد لمغادرة بيروت للالتحاق باللجنة التي يرأسها السفير السابق في الولايات المتحدة سيمون كرم، والتي ستعقد اجتماعاً في إسرائيل الجمعة لبحث المسار الأمني للاتفاق المنتظر، بعد 3 جولات من المفاوضات السياسية.



وأفادت المصادر بأن الوفد العسكري اللبناني يضم 6 ضباط على رأسهم مدير العمليات العميد جورج رزق الله، إضافة إلى ضابطين قانونيين وآخرين من الاستخبارات، مبينة أن الاجتماع سيكون تقنياً بامتياز، وسيناقش المسار الأمني المتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ومهام الجيش اللبناني في الجنوب، والعراقيل التي واجهته نتيجة عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي.



وأوضحت المصادر أن الوفد العسكري اللبناني سيؤكد أن أي خطوة لانتشار الجيش على الحدود تتطلب معدات وتجهيزات، كما سيطلب من الجانب الإسرائيلي تحديد موعد الانسحاب من جنوب لبنان وبأي آلية، بما يسمح بانتشار الجيش اللبناني في تلك المناطق.



ولفتت إلى أن اللجنة ستبحث أيضاً ملف سحب سلاح حزب الله في شمال الليطاني وبيروت، إلى جانب المطالبة بتوفير التجهيزات الكافية والمعدات للجيش، التي وعدت الولايات المتحدة بتقديمها.



وكانت واشنطن قد استضافت 3 جولات من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.



ميدانياً، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن غارة إسرائيلية قتلت مسعفاً وأصابت اثنين آخرين في استهداف مركز صحي تابع لجمعية الرسالة للإسعاف في بلدة صريفا جنوب البلاد.



في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس يجريان مشاورات أمنية حالية تبحث الجبهتين اللبنانية والإيرانية.