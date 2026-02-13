واصل فريق الخليج لكرة اليد صدارته للدوري الممتاز بعد فوزه على منافسه المباشر الأهلي بنتيجة 31–27، في اللقاء الجماهيري الذي أقيم على صالة الدمام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من البطولة.



وعزّز الخليج موقعه في صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة، مبتعدًا في القمة، فيما تراجع الأهلي إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة. وفي المقابل، تقدّم فريق الهدى إلى المركز الثاني برصيد 21 نقطة عقب فوزه على جاره النور بنتيجة 26–24 في مواجهة قوية ومثيرة.



ويحتل النور المركز الرابع برصيد 16 نقطة متساويًا مع مضر صاحب المركز الخامس، في ظل اشتداد المنافسة على مراكز المقدمة مع دخول الدوري مراحله الحاسمة.



وبات الخليج قريبًا أكثر من الاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز لكرة اليد، الذي توّج به في المواسم الثلاثة الماضية، مؤكدًا عزمه على مواصلة نتائجه الإيجابية والمضي بثبات نحو الحفاظ على اللقب