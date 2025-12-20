أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، اليوم (السبت)، مجموعة من القرارات المفاجئة، في إطار خطة تطوير الكرة في القارة السمراء.

«أمم أفريقيا» كل 4 سنوات

وأكد موتسيبي، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري في العاصمة المغربية الرباط، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام كل أربع سنوات بدلاً من نظامها الحالي كل عامين، اعتباراً من 2028.

زيادة في الجوائز المالية

وأوضح رئيس «كاف» أنه تقرر رفع قيمة الجائزة المالية لبطل كأس الأمم الأفريقية من 7 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار، إضافة إلى زيادة الدعم المالي المقدم للاتحادات المحلية إلى مليون دولار لكل دولة.

استحداث بطولة جديدة

كما أعلن موتسيبي استحداث بطولة دوري الأمم الأفريقية بشكل سنوي اعتباراً من 2029، بهدف سد الفجوة بين البطولات القارية الكبرى، على غرار التجربة الأوروبية.

وتنطلق غداً (الأحد) منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، على أن تستمر المنافسات حتى 18 يناير القادم.