رفع الدكتور خالد بن محمد اليوسف الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم، بتعيينه نائبًا عامًا بمرتبة وزير.

وقال اليوسف: «إن هذه الثقة الكريمة تمثل وسام شرف أعتز به، ومسؤولية وطنية كبرى تستوجب بذل أقصى الجهود، وأعلى درجات العمل القضائي المؤسسي؛ للاضطلاع بمهام النيابة العامة بما يُحقق مقاصد العدالة الناجزة، ويحمي الحقوق، ويصون الحريات، في إطارٍ من النزاهة والشفافية والمهنية العالية».

وأشار اليوسف إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مواصلة العمل على تطوير الأداء المؤسسي، والارتقاء بالكفاءات القانونية من أعضاء النيابة العامة ومساعديهم، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويُسهم في ترسيخ الثقة بالعدالة الجنائية، وتعزيز الأمن المجتمعي، وفق أعلى الممارسات المهنية المحلية والعالمية، كما ثمن لمن عملوا معه في ديوان المظالم وكانوا على قدر المسؤولية.

وسأل اليوسف الله تعالى أن يوفقه ويعينه ليكون على قدر ثقة القيادة، وأن يواصل العمل في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر في ترسيخ العدالة، وخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين.