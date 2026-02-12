صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور عبدالله بن أحمد بن عبدالله المغلوث نائبًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة. القرار يضع متخصصًا في فهم الرسائل وصناعة الصورة داخل موقع مسؤول عن إدارة صورة دولة بحجم المملكة.

تكوينه الأكاديمي ارتبط مبكرًا بسلوك الجمهور وآليات الاستجابة. بكالوريوس في الاتصالات وتقنيات التسويق من جامعة ويبر الحكومية عام 2011؛ مجال يقوم على تحليل الجمهور، تحديد الشرائح، وقياس الأثر. ماجستير من جامعة كولورادو عمّقت أدوات التحليل الإستراتيجي. دكتوراه في الإعلام من مانشستر ركّزت على بنية الرسالة، القوة الرمزية، وتأثير الخطاب في المجال العام. جائزة الأمير بندر بن سلطان للتفوق العلمي تؤكد مسارًا تنافسيًا منضبطًا.

في إنتاجه المعرفي يظهر اهتمامًا ثابتًا بـ3 عناصر:

الصورة، السمعة، والمزاج العام.

في «أرامكويون» تناول صورة السعودي خارج الحدود.

«الصندوق الأسود» ناقش موقع المثقف في تشكيل الرأي.

«كخه يا بابا» عالج خطابًا اجتماعيًا وتأثيره.

«مضاد حيوي لليأس» قدّم نماذج نجاح بوصفها أدوات رفع معنوي جماعي.

«تغريد في السعادة والتفاؤل والأمل» تعامل مع التفاؤل كخيار إستراتيجي في الخطاب.

«إنترنتيون سعوديون» وثّق انتقال مركز التأثير إلى المنصات الرقمية.

«الساعة 7:46 مساءً» تناول لحظة قرار تحت ضغط زمني وإعلامي.

موقعه التنفيذي يرتبط بإدارة ملفات السمعة الوطنية، تطوير المحتوى الرسمي، تنسيق الرسائل بين الجهات، ورفع كفاءة الحضور الإعلامي في بيئة دولية عالية التنافس.

مساره يقوم على دراسة التأثير نظريًا وممارسته فكريًا، ويتجه اليوم إلى تطبيقه مؤسسيًا على مستوى الدولة.