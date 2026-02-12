هنّأ وزير الإعلام سلمان الدوسري، نائبه الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا للوزير بالمرتبة الممتازة.
وأكد الدوسري عبر حسابه بمنصة «X»، أن الثقة الملكية تجدد العزم وتمضي بالمسؤولية إلى آفاق أوسع، متمنيًا لجميع المعيّنين التوفيق لخدمة المملكة.
وصدر اليوم (الخميس) أمر ملكي بتعيين الدكتور عبدالله بن أحمد بن عبدالله المغلوث نائبًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.
The Minister of Media, Salman Al-Dosari, congratulated his deputy, Dr. Abdullah bin Ahmed Al-Maghlouth, on the occasion of the royal decree appointing him as Deputy Minister at the excellent rank.
Al-Dosari confirmed through his account on the platform "X" that the royal trust renews determination and advances responsibility to broader horizons, wishing all appointees success in serving the Kingdom.
A royal decree was issued today (Thursday) appointing Dr. Abdullah bin Ahmed bin Abdullah Al-Maghlouth as Deputy Minister of Media at the excellent rank.