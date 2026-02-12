هنّأ وزير الإعلام سلمان الدوسري، نائبه الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا للوزير بالمرتبة الممتازة.

وأكد الدوسري عبر حسابه بمنصة «X»، أن الثقة الملكية تجدد العزم وتمضي بالمسؤولية إلى آفاق أوسع، متمنيًا لجميع المعيّنين التوفيق لخدمة المملكة.

وصدر اليوم (الخميس) أمر ملكي بتعيين الدكتور عبدالله بن أحمد بن عبدالله المغلوث نائبًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.