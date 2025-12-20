كشف الظهير الأيسر لفريق الهلال الفرنسي ثيو هيرنانديز كواليس رحيله عن ناديه السابق إيه سي ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانضم هيرنانديز إلى صفوف «الزعيم» بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2028، في صفقة بلغت قيمتها نحو 25 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».

لم أطلب المال ولم أسعَ للرحيل

وقال هيرنانديز في تصريحات إلى صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية: «لم أطلب قط أموالاً لتجديد عقدي مع ميلان، ولم أسعَ للرحيل، كل ما قيل محض افتراء. هناك أشخاص يريدون تدمير حياتك ومسيرتك المهنية. تألمت كثيراً عندما قرأت بعض الأمور، لكن عائلتي تعرف أنها غير صحيحة».

تهديد بالتجميد

وأضاف: «بعض زملائي في الفريق شجعوني على البقاء، لكن عندما يتصل بك المدير ويقول لك: إذا بقيت هنا فسيتم استبعادك من الفريق، فماذا يمكنني أن أفعل؟ كان عليّ البحث عن خيار آخر».

وعن احتمالية العودة إلى ميلان مستقبلاً، قال: «أركز حالياً على الفوز مع الهلال، لكن طالما أن بعض الأشخاص ما زالوا موجودين هناك، فلن أعود».

كواليس الانضمام إلى الهلال

وحول كواليس انتقاله إلى الهلال، أوضح الظهير الفرنسي: «إنزاغي قال لي: تعال إلى الهلال وسنفوز معاً، أعلم أنهم كانوا يلقبونه في إنتر بـ«الشيطان» داخل الملعب، لكنه خارجه شخص آخر تماماً، رجل نبيل، أحياناً يمزح معي بسبب أنني تسببت في خسارته كأس السوبر هنا في الرياض العام الماضي، وحتى الطاقم الفني يذكرني دائماً بمباريات الديربي أو المواجهات أمام دومفريس».

وختم هيرنانديز حديثه قائلاً: «الحياة في الرياض رائعة، كان هذا هو الخيار الأفضل بالنسبة لي».