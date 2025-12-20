تُوِّج الفارس فيصل العصيمي بطلًا لسباق كأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للقدرة والتحمل، الذي أُقيم اليوم في محافظة العُلا، حيث نظّمت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا السباق بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية، وأُقيم على مسافة 120 كيلومترًا مقسّمة على 4 مراحل.



وجاء فوز العصيمي رفقة الجواد «دوق» بمعدل سرعة بلغ 23.142 كم/ساعة، بعد منافسة قوية مع الفارس حسن بامانع، الذي حلّ ثانيًا بفارق 28 ثانية فقط عن المتصدر، وبلغ معدل سرعته 23.108 كم/ساعة على الفرس «DJALIK DE FIGNOLS». أما المركز الثالث فكان من نصيب الفارس عبدالعزيز السيالي على الجواد «GAIA DE MORGANE» وبمعدل سرعة 22.148 كم/ساعة.



وشهد السباق تنافسًا قويًا بين الفرسان المشاركين منذ انطلاقته في الساعة السابعة صباحًا، حيث قدّموا مستويات مميزة وسط تضاريس العُلا الخلابة وتنوّع مسارات السباق.



وإلى جانب السباق الرئيسي، أُقيم سباق دولي لمسافة 100 كيلومتر، وسباقان تأهيليان محليان لمسافة 40 و80 كيلومتراً.