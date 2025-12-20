مع اقتراب موسم الاحتفالات بأعياد الميلاد (الكريسماس)، التي يتبادل خلالها ملايين الأشخاص حول العالم التهاني، وما تتخلله من استفهامات واجتهادات لدى البعض حول مشروعية المشاركة فيه وحدود ظهوره في الفضاء العام، بين من يراه مناسبة دينية خاصة ينبغي احترام خصوصيتها، ومن يعتبره حدثاً عالمياً ذا طابع اجتماعي وثقافي لا يتعارض مع قيم التعايش والانفتاح.

وفي هذا السياق، كشف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الحكم الشرعي المتعلق بتهنئة غير المسلمين بأعيادهم، مؤكدًا أنه لا يوجد نصّ شرعي يمنع ذلك.

وأوضح العيسى في حديث سابق، عبر برنامج «بالتي هي أحسن»، أن تهنئة غير المسلمين بـ«الكريسماس» أو غيره من الأعياد لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى صدور فتاوى من علماء كبار في العالم الإسلامي تجيز هذا الأمر.

وبيّن أن المسائل الاجتهادية لا يجوز الاعتراض عليها، مؤكدًا أن الاعتراض يكون فقط في القضايا التي وقع عليها إجماع قطعي، لا في المسائل الظنية، لافتًا إلى أن تهنئة غير المسلمين تحقق مصلحة ظاهرة تسهم في تعزيز صورة الإسلام السمحة.

وأضاف أن الإسلام أباح أكل طعام أهل الكتاب وذبائحهم، دون أن يعني ذلك الإقرار بعقائدهم، موضحًا أن هذا النهج ينسجم مع مقاصد الشريعة.

وختم العيسى حديثه بالتأكيد على أن تبادل التهاني يهدف إلى تعزيز قيم التعايش والوئام، في عالم بات اليوم أحوج ما يكون إلى ترسيخ ثقافة التفاهم بين الشعوب والأديان.