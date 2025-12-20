استأنف فريق النصر الكروي الأول اليوم (السبت) تدريباته الاستعدادية خلال فترة التوقف في المنافسات، وذلك ضمن تحضيراته لمواجهة الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2.



‏ودشّن أمس النصر أولى حصصه التدريبية على مقر تدريباته الجديد «دار النصر»، المجاور لملعب «الأول بارك» في جامعة الملك سعود.



‏واشتمل التدريب، الذي قاده المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، على تمارين إحماء، أعقبها تدريب فني للتحكم بالكرة، ثم تمارين لياقية، قبل تطبيق الجوانب التكتيكية.



‏ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره الزوراء العراقي الأربعاء المقبل على ملعب «الأول بارك» في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة في البطولة القارية.