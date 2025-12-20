استأنف فريق النصر الكروي الأول اليوم (السبت) تدريباته الاستعدادية خلال فترة التوقف في المنافسات، وذلك ضمن تحضيراته لمواجهة الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2.
ودشّن أمس النصر أولى حصصه التدريبية على مقر تدريباته الجديد «دار النصر»، المجاور لملعب «الأول بارك» في جامعة الملك سعود.
واشتمل التدريب، الذي قاده المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، على تمارين إحماء، أعقبها تدريب فني للتحكم بالكرة، ثم تمارين لياقية، قبل تطبيق الجوانب التكتيكية.
ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره الزوراء العراقي الأربعاء المقبل على ملعب «الأول بارك» في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة في البطولة القارية.