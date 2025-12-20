حذّر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم (السبت)، من أن أي تدخل عسكري في فنزويلا سيقود إلى «كارثة إنسانية» تتجاوز حدود المنطقة، معتبراً أن التصعيد الأمريكي ضد كراكاس يهدد استقرار أمريكا الجنوبية بأكملها.

تحذير برازيلي صريح

جاءت تصريحات لولا خلال مشاركته في قمة تجمع «ميركوسور» بمدينة فوز دو إيغواسو جنوب البرازيل، حيث شدد على أن اللجوء إلى الخيار العسكري يمثل «سابقة خطيرة قد تغيّر شكل العالم»، داعياً إلى ضبط النفس وتغليب الحلول السياسية.

شبح تدخل خارجي

وقارن الرئيس البرازيلي الوضع الراهن بحرب الفوكلاند التي اندلعت قبل أكثر من أربعة عقود بين الأرجنتين وبريطانيا، قائلاً إن القارة الأمريكية الجنوبية «تواجه مجدداً شبح الوجود العسكري لقوة خارجية»، في إشارة إلى التدخلات الدولية في شؤون المنطقة.

تصعيد أمريكي جديد

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن وكراكاس تصعيداً لافتاً، بعدما أصدر الرئيس دونالد ترمب قراراً بحظر كامل على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الأمريكية من الدخول إلى فنزويلا أو مغادرتها، في خطوة تهدف إلى تشديد الخناق الاقتصادي على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

النفط في قلب الأزمة

ويركز القرار الأمريكي على قطاع النفط، الذي يمثل المصدر الرئيسي للدخل في فنزويلا، وسط مساعٍ لزيادة الضغط السياسي والاقتصادي على كراكاس دون إعلان صريح عن خيارات عسكرية.

دعوات لضبط النفس

وكان لولا، إلى جانب الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، قد دعا في وقت سابق من الأسبوع إلى التهدئة وتجنب التصعيد، إلا أن الرئيس البرازيلي عاد ليؤكد في قمة «ميركوسور» أن أي مواجهة عسكرية ستترك «تداعيات كارثية» على المنطقة بأسرها.