يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة النصر مجدداً في مواجهة مرتقبة اليوم (الثلاثاء) أمام الاتحاد في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في سادس لقاء يجمع الأسطورة البرتغالي بفريق الاتحاد، منذ انضمامه إلى صفوف «العالمي»، وسط ترقب كبير لمعرفة ما إذا كان «الدون» سيواصل تفوقه التهديفي أمام «العميد»، أم أن دفاع المدرب الاتحادي الجديد سيرجيو كونسيساو سيضع حداً لهيمنته المعتادة.



خلال المواجهات الخمس السابقة، ترك رونالدو بصمته الواضحة على أغلبها، إذ بدأت مسيرته أمام الاتحاد بخسارة النصر 1-0 في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي موسم 2022-2023، في مباراة لم يظهر فيها القائد البرتغالي بالمستوى المنتظر، رغم مشاركته الكاملة.



وفي الموسم التالي، وتحديداً في الجولة الـ17 من الدوري 2023-2024، ردّ رونالدو بقوة مسجلاً هدفين في الانتصار الكبير للنصر بنتيجة 5-2، قبل أن يعيد الكرّة في الجولة الـ34 من الموسم ذاته بإحرازه هدفين آخرين في فوز فريقه 4-2، ليؤكد تفوقه الشخصي أمام الاتحاد.



أما المواجهة الرابعة فكانت في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023-2024، إذ تلقى النصر خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة غاب فيها رونالدو عن التسجيل أو الصناعة.



ثم جاءت المواجهة الخامسة في سبتمبر الماضي ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن، حين حسم النصر اللقاء في جدة 2-0، أحرز رونالدو ثانيهما.



وبذلك يكون قائد النصر قد خاض خمس مباريات أمام الاتحاد، سجل خلالها خمسة أهداف دون أن يصنع أي تمريرات حاسمة.



ومع اقتراب اللقاء السادس، تتجه الأنظار مجدداً إلى الهداف التاريخي لمعرفة ما إذا كان سيواصل هوايته المفضلة في زيارة شباك الاتحاد، أم أن دفاع «العميد» سيتمكن هذه المرة من احتواء خطورته وإيقاف تأثيره الحاسم.