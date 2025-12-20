أعلنت وزارة الداخلية السورية أن إدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون كانت معدّة للإرسال باتجاه السعودية، عقب متابعة ميدانية دقيقة ورصد استخباراتي مستمر.

ضبط مخدرات في حماة

وأوضحت الوزارة أن الكمية المضبوطة بلغت نحو 26 ألف حبة كبتاغون، جرى العثور عليها داخل كراج البولمان في مدينة حماة، وكانت مخبأة بإحكام داخل سرير معدني ومموّهة ضمن مفرش خشبي بطريقة احترافية.

كفاءة أمنية عالية

وأشارت الوزارة إلى أن أسلوب الإخفاء يعكس تطور محاولات التهريب، مؤكدة في الوقت نفسه مستوى الجاهزية والكفاءة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في مواجهة شبكات المخدرات وإحباط أنشطتها.

إجراءات قانونية وملاحقة المتورطين

وأكدت وزارة الداخلية السورية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومصادرة المضبوطات، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين في العملية وتقديمهم إلى القضاء.