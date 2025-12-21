قال قائد شرطة منطقة هوجاي بولاية آسام في الهند إن 7 أفيال قُتلت وأصيب آخر عندما اصطدم قطار متجه إلى دلهي بقطيع أفيال. وأوضح بيان صادر عن سكك حديد الحدود الشمالية الشرقية أن موقع الحادث الذي شهدته منطقة هوجاي ليس ممراً مخصصاً للفيلة.

وقالت الشركة إن قائد القاطرة استخدم مكابح الطوارئ عند رؤية القطيع، لكن الفيلة اندفعت نحو القطار.

ووفقاً للبيان، تسبب الاصطدام الذي وقع الساعة 2:17 صباح اليوم (20:47 بتوقيت غرينتش الجمعة) في خروج القاطرة وخمس عربات من القطار عن القضبان لكن دون إصابة أي أشخاص.

وقالت «السكك الحديدية»: «يتم تحويل القطارات التي كان من المقرر أن تمر عبر هذا الجزء إلى خط آخر.. أعمال الترميم جارية».