واصل ليفربول صحوته في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، محققاً فوزه الثاني على التوالي، بعدما تغلّب على مضيفه توتنهام بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (السبت) على ملعب «توتنهام هوتسبير»، ضمن منافسات الجولة الـ17.

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول، لوجوده مع منتخب بلاده استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

طرد مبكر يربك حسابات توتنهام

تلقى توتنهام ضربة قوية في الدقيقة 33، بعد طرد لاعبه الهولندي تشافي سيمونز، إثر تدخل عنيف على مواطنه فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول.

هدفان في 10 دقائق

واستغل ليفربول النقص العددي، فسجل البديل ألكسندر إيزاك الهدف الأول في الدقيقة 56، قبل أن يتعرض لإصابة قوية أثناء تسجيله الهدف، اضطرته لمغادرة الملعب بعد نحو ربع ساعة فقط من مشاركته.

وعزّز هوغو إيكيتيكي تقدم «الريدز» بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 66، بضربة رأس متقنة، لتزداد معاناة توتنهام على أرضه وبين جماهيره.

ريتشارليسون يقلص الفارق

وقلّص البرازيلي ريتشارليسون الفارق لتوتنهام في الدقيقة 83، مستغلاً ارتباكاً في دفاع ليفربول، إلا أن الفريق اللندني أنهى المباراة بتسعة لاعبين، بعد طرد قائده كريستيان روميرو لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، ارتقى ليفربول إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 22 نقطة في المركز الـ13، بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي والسابعة هذا الموسم.