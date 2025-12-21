كشفت الإعلامية حنان مفيد فوزي موقفها من فكرة تحويل السيرة الذاتية لوالدهاالإعلامي الراحل مفيد فوزي، إلى عمل فني، مؤكدة أنها لا تمانع تنفيذ المشروع، شريطة توافر رؤية فنية ناضجة تحترم تاريخه المهني ومسيرته الإعلامية الطويلة.

صبري فواز المرشح الأقرب

وفي تصريح خاص لـ«عكاظ»، رجّحت حنان الفنان المصري صبري فواز ليكون الأقرب لتجسيد شخصية والدها، واصفة إياه بـ«الفنان الكبير والعظيم»، لما يتمتع به من قدرات تمثيلية عالية ومرونة في الأداء تمكنه من تقديم الشخصية بعمق وصدق.

شروط اختيار الممثل

وأشارت إلى أن هناك عدداً من الفنانين القادرين أيضاً على تقديم شخصية مفيد فوزي، إلا أن الأمر يتطلب توافر عدة شروط، في مقدمتها القرب الشكلي، والقدرة على استيعاب تفاصيل الشخصية نفسياً ومهنياً، وإخراجها بصورة متوازنة تليق بقيمتها الإعلامية.

«اللزمات» تحدٍ فني

وأوضحت أن شخصية مفيد فوزي دقيقة ومتزنة، تجمع بين الجدية وخفة الظل، محذّرة من أن تقديمها بشكل غير مدروس قد يحولها إلى كوميديا غير مقصودة، خصوصاً في ظل امتلاكه «لزمات» خاصة ومميزة، تمثل تحدياً حقيقياً لأي فنان يتصدى لتجسيدها.

دور حاسم للماكير

وأكدت حنان مفيد فوزي أن للماكير دوراً محورياً في الوصول إلى أقرب شكل ممكن من الشخصية الحقيقية، إلى جانب إتقان الإيماءات وطريقة الحديث والتفاصيل الدقيقة، مشددة على أهمية الحفاظ على ملامح مفيد فوزي وأسلوبه الخاص قبل تقديمه على الشاشة.