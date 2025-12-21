إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قلَّد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، قائد الجيش الباكستاني المُشير عاصم منير، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة؛ تقديراً لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع لقائد الجيش الباكستاني، في مكتبه بالرياض اليوم (الأحد)، وهنأ الأمير خالد بن سلمان، المُشير عاصم منير بمناسبة تعيينه قائداً لقوات الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية، متمنياً له التوفيق والسداد.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية السعودية الباكستانية، والتعاون الإستراتيجي في المجال الدفاعي بين البلدين الشقيقين، وبحث جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في إسلام آباد العميد الركن بندر بن حمد الحقباني.

فيما حضره من الجانب الباكستاني سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق، وسكرتير قائد قوات الدفاع قائد الجيش اللواء محمد جواد طارق، والملحق العسكري بسفارة جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة العميد محسن جاويد.