لم تفلح الثياب التي ارتداها المسافرون من محافظة جدة إلى منطقة تبوك في تدفئتهم، بعدما تفاجؤوا بالفارق الكبير في درجات الحرارة، إذ جاءت درجة الحرارة في محافظة جدة كأعلى درجة حرارة مسجلة في السعودية بـ30 درجة، بينما سجلت كل من: تبوك، والدوادمي، وطريف، والقريات، والطائف درجتين مئويتين فقط.



وبلغت الحرارة 3 درجات مئوية في كل من سكاكا وحائل، في حين وصلت إلى 4 درجات مئوية في بريدة وبيشة ورفحاء، في تباين ملحوظ في درجات الحرارة بين المناطق.



وشهدت مناطق عدة في المملكة انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، وسط توقعات باستمرار الأجواء الباردة خلال الأيام القادمة.



وفي استمرار لتباين درجات الحرارة، سجلت مكة المكرمة 29 درجة مئوية، وجازان 28 درجة، وينبع 24، والمدينة المنورة والخرج ووادي الدواسر 19 درجة.



وجاءت درجات الحرارة الكبرى على مدن الدمام ونجران 18، الأحساء 17، الرياض والباحة 15، طريف 13، أبها وحائل والسودة 12 درجة مئوية.



طقس غير مستقر



وكان طقس العرب، الموقع المتخصص في الطقس والأرصاد، قد أكد أن المختصين يتابعون عن كثب ما تُشير إليه آخر مخرجات النماذج العددية من احتمالية تأثر عدد من الدول العربية خلال الأسبوع الحالي بطقس غير مستقر وفرص هطول أمطار وثلوج، يرافقها البرق والرعد ونشاط الرياح السطحية، وتشمل هذه التقلبات الجوية أجزاء من المغرب والجزائر وتونس ولبنان وفلسطين والسعودية وقطر والإمارات.



بدء الانقلاب الشتوي



وأكد أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن فصل الشتاء فلكياً يبدأ مساء الأحد، مع حلول الانقلاب الشتوي، الذي يُعد علامة الانتقال الرسمي إلى أبرد فصول العام، ويشهد تعامد الشمس على مدار الجدي جنوب الكرة الأرضية عند الساعة 06:03 مساءً، معلناً بدء فصل الشتاء الذي يستمر نحو 89 يوماً.



وبيَّن أن هذا اليوم يشهد أطول ليل وأقصر نهار في السنة بالمملكة وجميع المناطق شمال خط الاستواء، ويعد نهار الرياض أقصر بنحو 3 ساعات و4 دقائق مقارنة بنهار 21 يونيو الماضي، المصادف للانقلاب الصيفي.



وأشار إلى أن درجات الحرارة قد تسجل انخفاضات لافتة خلال هذه الفترة، مستشهداً بتسجيل درجة الحرارة العظمى في مثل هذا اليوم من عام 1993 نحو 8 درجات مئوية فقط في الرياض.