أشغلت صحف بريطانية وأمريكية، أمس، صفحاتها بقرار الملياردير اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز شراء فيلتين فخمتين في جزيرة سعودية في الساحل الغربي للبحر الأحمر.



وقالت صحيفة «ديلي ميل»، إن رونالدو، الذي تقدر ثروته بـ 1.04 مليار دولار، اشترى فيلتين في منتجع ريتز كارلتون السكني في جزيرة نجوما، التي تبعد عن البر السعودي نحو 26 كيلومتراً. ولا يمكن الوصول إليها إلا بالزورق، أو الطائرات البحرية. وأوضحت، أن إحدى الفيلتين تضم 3 غرف نوم، فيما تتكون الأخرى من غرفتين.



وأضافت «ديلي ميل»، أن رونالدو ورودريغيز يعدّان من بين أول المشترين في ذلك المنتجع الساحر الهادئ، الذي يستحيل انتهاك الخصوصية فيه. وأشارت إلى أنهما يدرسان إمكان شراء مزيد من العقارات في ذلك الموقع. وأوضحت، أن الأسعار تبدأ هناك بـ 15.5 مليون ريال للفيلا. ولا يزيد عدد الفلل في تلك الجزيرة السعودية على 19 فيلا خاصة، مصممة على أحدث طراز عالمي.

وقال رونالدو لـ«ديلي ميل»: «منذ اللحظة التي زرت فيها هذه الجزيرة مع جورجينا شعرت بأن هناك رابطاً قوياً يشدني إلى تلك الجزيرة وجمالها الطبيعي. إنها مكان نشعر فيه بالسكينة والأمان. وبما أنه أضحى لدينا منزل هنا فسنستمتع بوقتنا هناك مع العائلة». ولرونالدو وخطيبته بنتان هما ألانا (7 أعوام)، وبيلا (عامان).