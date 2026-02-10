ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، 18.52 نقطة ليقفل عند مستوى 11,213.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 303 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، وأمريكانا، والنايفات، والعزيزية ريت، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سي جي إس، وثمار، والكثيري، وطيبة، وتعليم ريت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و9.96%.



الأكثر نشاطاً



وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، والكيميائية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهُم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وأمريكانا، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً 33.46 نقطة ليقفل عند مستوى 23,639.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت مليون سهم.