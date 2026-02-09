هل يمكن أن تتخيل أن إيصال القنابل اليدوية إلى المنازل بات يتم عن طريق «الدليفري». يبدو الأمر للوهلة الأولى أشبه بمزحة، لكنه في الواقع حقيقة بعد أن أعلنت شرطة محافظة كركوك في العراق إلقاء القبض على عامل «دليفري» أوصل قنبلة يدوية داخل صندوق على شكل طلبية لأحد المنازل في المحافظة.



وقالت شرطة كركوك في بيان إن «مفارز مركز شرطة آزادي تمكنت من إلقاء القبض على سائق دراجة نارية أقدم على إيصال صندوق مغلق يحتوي بداخله قنبلة يدوية إلى إحدى الدور السكنية، مدعياً أنها طلبية».



ولفت البيان الى أن هذه القضية تعود إلى منتصف شهر ديسمبر 2025، مؤكداً أن إلقاء القبض على المتهم جاء بعد تحقيقات متواصلة ومتابعة دقيقة، أسفرت عن تحديد هويته واعتقاله في الوقت المناسب.