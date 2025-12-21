في واقعة صادمة هزت منطقة الشيخ زايد بمصر، قام شقيق رجل أعمال مشهور يملك سلسلة مطاعم شهيرة، بإشعال النار في نفسه أمام أحدث فروع السلسلة.

وقال شهود عيان إن شقيق رجل الأعمال أشعل النار في نفسه أمام المطعم الجديد الذي تم افتتاحه قبل أيام، بسبب خلافات عائلية ومالية مع شقيقه حسب صحيفة RT الروسية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغاً يفيد بإشعال شخص النار في نفسه أمام مطعم شهير في منطقة الشيخ زايد، فانتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبفحص الواقعة تبين أن المصاب يبلغ من العمر 43 عاماً، وقد أضرم النار في جسده بشكل مفاجئ أمام العاملين والمارة دون أي مقدمات، ما تسبب في حالة من الذعر.

كما تبيّن أن شقيق رجل الأعمال أقدم على إحراق جسده بسبب خلافات مع شقيقه، شملت رغبته في الحصول على أموال منه، إلى جانب اتهامات بسوء المعاملة.

فيما سارع الأهالي والعاملون إلى إطفاء النار، ونقل المصاب فوراً إلى أحد المستشفيات، حيث يتلقى العلاج من حروق في الرقبة والبطن.

وحررت الأجهزة الأمنية محضراً بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، مع أمر باستدعاء رجل الأعمال لسماع أقواله حول الخلافات العائلية.