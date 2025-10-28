ليلة أهلاوية مثالية في حفر الباطن



في محافظة حفر الباطن، لم يجد الأهلي أي صعوبة في حجز مقعده ضمن في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الباطن بنتيجة (3-0).

ورغم أن الأهلي دخل المباراة بغياب نجميه فرانك كيسيه ورياض محرز، شهدت تشكيلته الأساسية وجود الفرنسي أتانجا والبرازيلي ماثيوس والنجم صالح أبو الشامات.

وسيطر الأهلي على مجريات المباراة منذ انطلاقاتها ولم يتأخر تقدمه بالهدف الأول عبر كرة عرضية من دامس حولها مدافع الباطن تركي الجلفان بالخطأ في مرماه، ليتفنن بعدها لاعبو الأهلي في إهدار كم وافر من الفرص أمام المرمى.

ومع انطلاقة الشوط الثاني ضاعف فراس البريكان النتيجة مستغلا عرضية متقنة من دامس وضعها برأسه في الشباك، قبل أن يسجل البريكان هدفا ثالثا ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود إيفان توني في موقف متسلل وحجب الرؤية عن حارس المرمى.

وعاد بعدها إيفان توني ليسجل ثالث الأهداف الأهلاوية برأسية مميزة.