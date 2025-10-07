دخل نادي توتنهام الإنجليزي في منافسة قوية مع مواطنه تشيلسي للتعاقد مع إيفان توني، مهاجم الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب موقع «football365»، فإن توماس فرانك، مدرب توتنهام، اتصل مباشرة بإيفان توني بشأن إمكانية الانتقال إلى السبيرز في يناير على سبيل الإعارة، مستغلاً العلاقة الجيدة التي تربطه باللاعب من فترة تواجدهما معاً في نادي برينتفورد.

وأضاف أن تشيلسي يضع إيفان توني ضمن حساباته أيضاً لتعزيز خط هجومه في النصف الثاني من الموسم الحالي.

انطلاقة رائعة مع «الراقي»

وحقق المهاجم الإنجليزي بداية مميزة مع الراقي هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف وصنع هدفاً خلال 10 مباريات في مختلف المسابقات.

ويرتبط إيفان توني بعقد مع الأهلي حتى عام 2028، وتُقدر قيمته السوقية بـ25 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».