ينتظر الأهلي السعودي الفائز من مواجهة بيراميدز (بطل أفريقيا) وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) التي ستقام على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، الأحد 14 سبتمبر الجاري ضمن كأس إنتركونتيننتال.



الأهلي يستضيف المتأهل في ملعب الإنماء بجدة

وسيستضيف الأهلي السعودي (بطل آسيا) المتأهل من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



تقام البطولة المجمّعة في الدوحة

وستقام البطولة المجمّعة في العاصمة القطرية الدوحة خلال ديسمبر القادم، ويشهد الأربعاء 10 ديسمبر القادم مباراة كروز أزول المكسيكي (بطل الكونكاكاف) مع بطل قارة أمريكا الجنوبية (لم يُحدد بعد)، ويلعب الفائز من مباراة بطل الكونكاكاف وبطل أمريكا الجنوبية مع الفائز من مباراة الأهلي والفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي السبت 13 ديسمبر من الشهر نفسه، ثم يلتقي الفائز من هذا اللقاء مع باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) الأربعاء 17 من الشهر ذاته في المباراة النهائية.



ريال مدريد بطل النسخة الأولى المستحدثة

يذكر أن ريال مدريد الإسباني تُوج بلقب البطولة في النسخة الأولى المستحدثة التي تعوض الشكل القديم لكأس العالم للأندية قبل زيادة عدد الفرق وإقامتها بمشاركة 32 فريقاً.



