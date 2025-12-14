عادت الأجواء إلى هدوئها النسبي في ملعب أنفيلد، بعدما ساهم النجم المصري محمد صلاح في فوز ليفربول على برايتون بهدفين دون رد، ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مختتماً الأمسية بتعليق ساخر أنهى الجدل الذي طغى على المشهد خلال الأسبوع الماضي.

ابتسامة بدل التصعيد

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر صلاح في المنطقة المختلطة خلف القائد فيرجيل فان دايك، قبل أن يوجه له أحد الصحفيين سؤالاً: «مو، هل تريد الحديث مرة أخرى؟». فجاء رد صلاح ضاحكاً: «أتحدث أسبوعين متتاليين؟ لا!»، تعليق بسيط لكنه حمل رسالة واضحة بإنهاء التوتر وعدم فتح باب التصعيد.

دخول مؤثر

بدأ صلاح اللقاء على مقاعد البدلاء للمرة الرابعة توالياً، قبل أن يشارك في الدقيقة 26 بديلاً للمصاب جو غوميز. ولم يتأخر تأثيره، إذ صنع الهدف الثاني لهوغو إيكيتيكي من ركلة ركنية متقنة، مسجلاً تمريرة حاسمة جديدة تضاف إلى سجله التاريخي في الدوري الإنجليزي.

خلاف الأسبوع الماضي

وكانت العلاقة بين صلاح والمدرب أرني سلوت قد شهدت توتراً ملحوظاً عقب تصريحات النجم المصري بعد التعادل مع ليدز يونايتد، حين لمح إلى تدهور العلاقة واتهم النادي بـ«رميه تحت الحافلة»، ما تبعه استبعاده من مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

محادثات أنهت الأزمة

مصادر قريبة من النادي أكدت أن محادثات إيجابية جمعت صلاح وسلوت يوم الجمعة مهدت لعودة اللاعب إلى التشكيلة أمام برايتون، في مباراة وُصفت بأنها قد تكون «الوداع المؤقت»، قبل انضمامه إلى منتخب مصر استعداداً لكأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، المقررة بين 21 ديسمبر و18 يناير القادمين.