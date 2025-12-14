تغلب مانشستر سيتي على مضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد) على ملعب «سيلهَرست بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

هالاند وفودين يسجلان ثلاثية السيتي

أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدماً بهدف سجله المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند بضربة رأس في الدقيقة 41، مستفيداً من عرضية ماتيوس نونيز.

وفي الشوط الثاني، عزز فيل فودين تقدم «السماوي» بإحرازه الهدف الثاني عند الدقيقة 69، بعد تسديدة أرضية متقنة من على حدود منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليسرى لحارس كريستال بالاس.

وعاد هالاند ليؤكد تفوق فريقه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 89 من ركلة جزاء نفذها بنجاح على يسار الحارس.

السيتي يواصل مطاردة أرسنال

بهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، معيداً الفارق إلى نقطتين مع أرسنال المتصدر، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 26 نقطة في المركز الخامس.