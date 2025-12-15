كرّم محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، بمكتبه أمس (الأحد)، عدداً من ضباط وأفراد شرطة محافظة الأحساء؛ تقديراً لجهودهم الأمنية المتميزة وما حققوه من إنجازات نوعية، أسهمت في الكشف عن عدد من القضايا الأمنية.

جاء ذلك، خلال استقباله نائب مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء سطام بن زياد العتيبي، ومدير شرطة محافظة الأحساء العقيد فهد بن عايش المطيري، وعدداً من ضباط وأفراد شرطة المحافظة.

وأشاد محافظ الأحساء بما يقدمه رجال الأمن من أعمال مميزة وجهود مخلصة، تعكس كفاءتهم العالية واحترافيتهم في أداء مهماتهم، مؤكداً أن هذه الإنجازات تأتي امتداداً للدعم الكبير والرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة للقطاع الأمني، وحرصها الدائم على ترسيخ الأمن وحماية المواطنين والمقيمين، بما يحقق الطمأنينة وراحة المجتمع.

وأكد، أن ما يبذله رجال الأمن من تفانٍ وإخلاص يُعد محل فخر واعتزاز، منوهاً بأهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وبذل المزيد من الجهود للحفاظ على الأمن واستقراره.

من جانبهم، أعرب المكرَّمون عن شكرهم وامتنانهم لمحافظ الأحساء على هذا التكريم، الذي يجسد اهتمامه ودعمه المستمر لرجال الأمن، مؤكدين أن هذا التكريم يمثل حافزاً قوياً لمواصلة العطاء.